، "كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابان ،

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أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.
وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".
وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.
وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.
"كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11
أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.
وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".
وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.
وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
07:53 PM
تتركز الإصابات في قاعدتين في جزيرة أوكيناوا
أعلن مسؤولون في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (السبت)، أن العشرات من مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، أصيبوا بفيروس كورونا في قاعدتين بالجزيرة اليابانية الجنوبية، وطالبوا بتفسير كافٍ من الجيش الأميركي.
وأوضح المسؤولون أنهم لا يستطيعون إلا الإشارة إلى أنه جرى اكتشاف بضع عشرات حالات مؤخرًا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن العدد الحقيقي، وفقاً لـ"الحرة".
وأضافوا أن التفشي وقع في قاعدة فوتينما الجوية التابعة للمارينز ومعسكر هانسن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، أن نحو 60 شخصًا أصيبوا.
وتضم أوكيناوا أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان والبالغ عددهم حوالي 50 ألف جندي، وموجودون بموجب اتفاقية أمنية ثنائية.
، "كورونا" يتفشى بين عشرات الجنود الأمريكيين في اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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