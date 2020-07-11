شاهد … بالصور ظهور دينالي 2021

︎

.



ظهرت جمس يوكون دينالي 2021 على أرض الواقع بعد ستة أشهر من تدشين الموديل القياسي، وتتميز نسخة دينالي بمقاعد فريدة مع لوحة قيادة أكثر فخامة وزخارف من الخشب الطبيعي، بجانب خيار إضافة كونسول وسطي منزلق لتوفير مساحة كافية لوضع حقيبة صغيرة بجوار السائق.

كما ستحصل دينالي 2021 على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن.متر، وذلك مع وجود نظام دفع رباعي باسم Active Response 4WD متصل بأقفال دفرنس الكترونية جديدة مانعة للانحراف ونظام تعليق خلفي مستقل جديد كلياً يحسن من مستويات الراحة وديناميكيات القيادة بدرجة كبيرة خاصة مع اتصال بنظام تعليق هوائي متكيف ونظام التحكم المغناطيسي في راحة الركوب.

وتأتي جمس يوكون 2021 بواجهة أمامية تشبه واجهة بيك اب سييرا مع شبك كبير يحيط به مصابيح أمامية على شكل حرف C مع أضواء نهارية مدمجة ومصابيح ضباب سفلية عمودية بجانب مصد أمامي أكثر ديناميكية، وبالانتقال للخلف نجد أن يوكون تمتلك هيكل متطور مع شخصية مهيبة، حيث تتبنى الـSUV الكاملية عمود خلفي مائل مع أبواب مصقولة وسقف مسطح إلى حد ما، مع مصابيح أمامية على شكل حرف L تحاكي مصابيح طراز اركاديا.

أصبحت يوكون 2021 أطول بفارق 155 ملم عن السابق مع قاعدة عجلات أكبر بفارق 124 ملم، وهو ما يوفر مساحة أقدام أكبر بقدر 257 ملم بالصف الثالث من المقاعد، مع وصول سعة الأمتعة الكلية إلى 3,480 لتر، كما أن يوكون XL الأطول أصبحت أكبر من قبل لكن بفوارق أبسط، حيث أصبحت أطول بفارق 23 ملم مع قاعدة عجلات أكبر بقدر 104 ملم ومساحة أقدام خلفية أعلى 56 ملم إضافة لمساحة أمتعة سعتها 4,097 لتر.

وقدمت جمس نسخة AT4 جديدة من يوكون 2021 تأتي مع ألواح حماية سفلية وصندوق نواقل ذو سرعتين مع إطارات جوديير لكافة التضاريس مع نظام المساعدة بهبوط المنحدرات والتحكم في الاحتكاك مع نمط الطرق الوعرة.

أما فيما يتعلق بالأمان فسوف نجد أن يوكون 2021 تأتي مع مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل مكابح طوارئ أوتوماتيكية، التنبيه من الاصطدامات الأمامية، مكابح رصد المشاة الأمامية والخلفية، إضافة للتنبيه من تغيير الحارة المرورية ومساعد البقاء بالمسار مع رصد البقع العمياء ومساعد ركن امامي وخلفي.

Advertisements

Source/almuraba.net

