الحماية الاجتماعية لـ"عاجل": جارٍ الكشف على الطفلين وائل وجواهر

كشف نايف العنزي من الحماية الأسرية بمنطقة الحدود الشمالية، عن أنهم نجحوا في التوصل للطفلين جواهر ووائل في أسرع وقت ممكن. وأوضح العنزي، في تصريحات خاصة لـ«عاجل» أنه جارٍ الكشف على الطفلين، للتأكد من سلامتهما الصحية، بجانب عمل الإجراءات النظامية الخاصة بمثل هذه الأمور. اقرأ أيضًا: مصادر تكشف معلومات عن فيديو الطفلين جواهر ووائل

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