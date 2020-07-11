مواءمة 12 مقررا للمعاهد الصناعية مع التعليم العام

علمت «دوت الخليج» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعتزم تنفيذ مشروع لمواءمة المقررات العامة للمعاهد الصناعية الثانوية مع ما يماثلها في التعليم العام والخدمات الإلكترونية المصاحبة لها، حيث تعمل المؤسسة على مواءمة 12 مقرراً دراسياً بما يماثلها في التعليم العام وتوفير محتوى رقمي مصاحب على بوابة عين الخاصة بالتعليم العام «مقررات».

كوادر بشرية

أقر لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة، الذي استضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مؤخراً، عدداً من التوصيات التي تستهدف تعزيز دور المعاهد في بناء الكوادر البشرية لتلبية احتياج دوت الخليج من المتخصصين الفنيين في سوق العمل، إذ إن التوجه للتدريب التقني والمهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة دوت الخليج، وفي مقدمتها اعتماد تطبيق نظام المقررات بالمعاهد الثانوية في 16 تخصصاً للحصول على الثانوية الصناعية، وكذلك إقرار 30 برنامجاً في التخصصات الفنية كل برنامج مدة فصل تدريبي واحد يتم القبول عليه لخريجي المرحلة المتوسطة وأعلى للتأهيل السريع في مهارات متخصصة.

احتياجات مهنية

اشتملت التوصيات على تطبيق نظام رايات على المعاهد بعد تطبيق نظام المقررات وتقديم خدمات إرشادية متنوعة للمتدربين بهدف تلبية احتياجاتهم المهنية، وتنمية الجوانب الذاتية، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم خلال فترة تدريبهم، حيث سيتم توزيع المتدربين على المرشدين الأكاديميين بواقع عشرين متدربا لكل مرشد.

أبرز الأقسام والتخصصات التقنية

01 التقنية الكهربائية

02 تقنية الحاسب

03 تقنية إدارية

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04 التقنية الإلكترونية

05 التقنية المدنية والمعمارية

06 تقنية ميكانيكية

07 التقنية الخاصة

08 تقنية المحركات والمركبات

09 الدراسات العامة واللغة

10 صيانة الآلات الميكانيكية