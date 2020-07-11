مهرجان بر بللسمر ينطلق غدا

يطلق رئيس مركز بللسمر محمد بن بدوي الأحمري، غدا، مهرجان البر السادس بمقر سوق الاثنين بللسمر غربي مدينة أبها، حيث يشارك أكثر من 100 مزارع بمنتجاتهم الزراعية المحلية. ويتميز بر بللسمر وبللحمر وما جاورهما من المراكز والمحافظات بجودته العالية بسبب الاعتماد في زراعته على مياه الأمطار فقط. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان سعد بن سحيم أن المهرجان منذ انطلاقته الأولى عام 1435 وحتى الآن حظي بنجاحات مميزة وحضور كثيف من الزوار، حيث تتميز مراكز بللسمر وبللحمر بهذا المنتج السنوي. ويشتهر البر في شمال منطقة عسير بـ3 أنواع هي: القياض والصيب والمابية.



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