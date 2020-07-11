دراسة ألمانية: كورونا يصيب القلب أيضًا

2020-07-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب القلب أيضًا، حيث قال المشرف على دراسة للمستشفى الجامعي هامبورغ غبندورف، ديرك فيسترمان: إن الفيروس يُمكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها.

وأضاف فيسترمان، أن الفيروس قادر أيضًا على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة.

فيروس غامض وشرس:

وبعرض الموضوع على استشاري القلب الدكتور فالح البدر قال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن جميع الدراسات التي أجريت على فيروس كورونا اتضح أنه يتمتع بسلوكيات وصفات غامضة، إذ يتعامل مع الجسم بتأثير قوي وعند الآخرين بتأثير ضعيف، وهذا يفّسر أيضًا أن الجهاز المناعي له دور في التعامل مع الفيروس إذا أصيب به الشخص، فليس من المستبعد أن يؤثر على القلب والكلى والكبد والرئة.

وأكد البدر أن تأثير فيروس كورونا في جسم الإنسان يزداد أكثر إذا كان الشخص مصابًا بالأمراض المزمنة، إذ يكون الجهاز المناعي ضعيفًا ومرتبكًا في صد آثار الفيروس، لذا نجد أن أكثر الحالات الحرجة هم من كبار السن بسبب ضعف المناعة.

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وجدد استشاري القلب البدر بضرورة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

تفاصيل الدراسة الألمانية:

وفي المقابل، لم توضح الدراسة إذا كان لذلك تأثيرات على المسار المرضي، لمرضى القلب، فيما جاء في بيان للمستشفى الجامعي، أن النشاط المتغير للجينات في خلايا القلب يُمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى على صحة المصابين.

وأكدت الدراسة ضرورة إجراء سلسلة من الفحوصات على المصابين، كورونا الأحياء في المستقبل.

39 مريضًا بالقلب:

وأجرى المستشفى الجامعي الدراسة على 39 مريض قلب، توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وكان متوسط أعمارهم 85 عامًا، حيث تمكن الباحثون من رصد الفيروس في أنسجة القلب لدى نحو ثلثهم.

وجاء في بيان المستشفى أن الباحثين عثروا في 16 حالة على الفيروس بكميات قد يكون لها آثار سريرية.

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