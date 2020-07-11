تعرّف على أقوى الفيتامينات لأعصابك

2020-07-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كان العلماء يعتقدون في السابق أن فيتامينات (ب) مجرد نوع واحد من الفيتامين، والذي كان يعرف باسم “فيتامين ب”، إلا أن الدراسات الحديثة كشفت أن هذا الفيتامين يتشكل من مجموعة من الفيتامينات التي تختلف عن بعضها البعض من ناحية التركيب الكيميائي، إلا أنّها تكون معًا في العديد من أنواع الأطعمة.

وبعرض الموضوع على استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله قالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن فيتامين (ب) يتميز بأن له عدة أنواع وتشكل أهم وأقوى الفيتامينات للأعصاب والجهاز العصبي.

8 أنواع للفيتامين:

ولفتت إلى أن هناك 8 أنواع لفيتامين (ب) وهي:

⁃ (ب1) ويعد أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعرف باسم “الثيامين”، كما يسمى أيضًا “فيتامين الجهاز العصبي”، ويعد مضادًا للإجهاد، ويوجد في جميع البقوليات والبطاطا والخميرة ومشتقات الألبان وكبد الدجاج واللحوم الحمراء، كما يوجد في الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح والأرز غير المقشر. وفي الخضراوات مثل السبانخ والخس والمسكرات والباذنجان والطماطم.

⁃ (ب2) ويعرف بالريبوفلافين ويساعد في حماية الخلايا من الأضرار التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، وهو ضروري لصحة العين والجلد وخلايا الدم الحمراء، ويساعد في التخفيف من الشعور بالتعب.

⁃ (ب3) ويعرف باسم النياسين، ويلعب دورًا في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، ويساعد الجسم على استخدام البروتينات والدهون، ويحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي.

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⁃ (ب5) ويعرف بحمض البانتوثنيك، ويساعد في تكسير الدهون والنشويات والبروتينات، كما يعمل على ترطيب الجلد، ويسرع من عملية التئام الجروح الجلدية وخفض وجود حب الشباب.

⁃ (ب6) ويعرف باسم البيريدوكسن، وله دور في بناء الأجسام المضادة في الدم، ويساعد في إنتاج الخلايا الليمفاوية، كما يستخدم فيتامين ب 6 في علاج الاضطرابات العصبية والنفسية.

⁃ (ب7) ويعرف باسم البيوتين، ويسهم في صحة الجهاز العصبي بسبب دوره في نقل الإشارات وتكوين النواقل العصبية، والوقاية من ضعف القدرات الإدراكية المرتبطة بالعمر مثل الاضطرابات العصبية التنكسية كداء الزهايمر أو الخرف.

⁃ (ب9) ويعرف بحمض الفوليك، وهو ضروري لتمثيل المواد البروتينية والدهنية في الجسم بالشكل الصحيح والسليم، كما يعمل على حل المشاكل الهضمية، والجلدية، والعصبيّة، والمتعلّقة بالشعر وأنسجة وخلايا الجسم، كما ينصح بتناوله بكميات مناسبة خلال فترات الطفولة، والمراهقة إضافة للحمل.

⁃ (ب12) ويعرف باسم الكوبالامين، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي الصبغي، كما أنه يساهم في تكوين الخلايا، وأيضًا يساعد في الوظائف العصبية.

مواجهة خطورة العدوى:

ونوهت الدكتورة جواهر إلى أن فيتامينات المجموعة (ب) تساعد في العديد من الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، حيث إنها تلعب دورًا مهمًّا في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، والحفاظ على صحّة الخلايا، وتعزيز نمو وصحة خلايا الدم الحمراء.

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