توصيات باتباع إجراءات جديدة عند السفر بالطائرة

2020-07-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت وكالة تابعة للأمم المتحدة إلى الحد من استخدام المسافرين جوًّا للمراحيض خلال الرحلات الجوية، كجزء من توصيات السلامة الواسعة النطاق، وتتضمن إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي أيضًا الحدّ من خدمات الطعام والشراب أو تعليقها على متن الرحلات الجوية القصيرة.

وصممت الإرشادات الجديدة لحماية ركاب الرحلات الجوية والعاملين فيها من فيروس كورونا بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحجر.

دور المسافر ضروري:

وتعليقًا على ذلك قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور نجيب المعتز في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مجال الطيران تغّيرت بسبب جائحة كورونا؛ وذلك ضمانًا على صحة المسافرين وعدم تعرضهم لعدوى الفيروس؛ إذ إن أهم توصية توجه للمسافرين الآن هي ارتداء الكمامة والسبب تفادي التعرض لأي فيروسات بشكل عام ومنها كورونا المستجد، وتأتي أهمية ارتداء هذه الكمامة أيضًا لتجنب الأشخاص الأصحاء الذين قد يكونوا حاملين للعدوى دون ظهور أي أعراض عليهم.

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وتابع أن ما يتعلق بالحد من استخدام دورات المياه في الطائرة فهذا الأمر قد يكون صعبًا في بعض الحالات مثل وجود مرضى السكري الذين قد يحتاجون إلى استخدام دورات المياه عدة مرات، كما أن بعض الرحلات الطويلة قد تتطلب من المسافر استخدام المرحاض عدة مرات.

تفاصيل القواعد الجديدة:

وقالت هيئة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة: إنه على الركاب أن يسافروا بأخف ما يمكنهم، مع حقيبة يد صغيرة تحفظ تحت مقاعدهم، ويجب إزالة الصحف والمجلات، كما يجب الحد مؤقتًا من مبيعات السوق الحرة، كما يجب الحد من خدمات الطعام والشراب على متن الرحلات القصيرة أو تعليقها، أو أن يتم بيعها في عبوات مغلقة ومعدّة مسبقًا.

ويجب تقييد الوصول إلى الحمامات أيضًا، بحسب المنظمة. وأضافت: “حيث يمكن، يجب وضع حمام واحد ليستخدمه طاقم الطائرة، فيما يجب على الركاب استخدام حمام مخصص بناء على أي مقعد يشغلون”.

ضوابط السوق الحرة:

وتشمل التوصيات الجديدة المطارات والطائرات وطاقم الطائرة والبضائع، فيما قالت الهيئة: إنه بشكل عام، يجب ارتداء الكمامات بما يتماشى مع إرشادات الصحة العامة، ولابد من إتاحة التباعد الاجتماعي حيث أمكن، كما يجب تنظيف المناطق بشكل دوري، ويجب فحص الركاب بحثًا عن علامات على فيروس كورونا، عبر قياس درجة الحرارة على سبيل المثال، كما يجب استكشاف طرق تتبع الاتصال.

وأوضحت الإرشادات أن طاقم العمل يجب أن يمتلك في المطارات معدات شخصية وقائية قد تشمل “القفازات، والكمامات الطبية، والنظارات الواقية، والرداء الواقي”.

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