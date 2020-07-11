نصيحة هامة من الصحة لمرضى الربو

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن مرض الربو أحد أبرز الأمراض المزمنة التي يتأثر أصحابها بمضاعفات فيروس كورونا، ولهذا يجب الحرص على الابتعاد عن كل مهيّجاته واتباع الإجراءات الوقائية.

وشددت الصحة على ضرورة استمرار مرضى الربو على الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب؛ وذلك للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بنوبة ربو بسبب أي فيروس تنفسي.

وأكدت الصحة أهمية الابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة سواء مواد كيميائية أو غبار أو غيرها.

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في سياق متصل، شددت وزارة الصحة على أهمية أن يقوم أي شخص مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بحجز نفسه في المنزل 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.

من هو المخالط للمصاب؟

– من يسكن معه في نفس المنزل.

– من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيره.

– من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حالة إذا كنت مخالطًا، احجز نفسك في المنزل 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية؛ لأن حضانة الفيروس تستمر 14 يومًا، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

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