- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نصيحة هامة من الصحة لمرضى الربو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصيحة هامة من الصحة لمرضى الربو
لمنع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أن مرض الربو أحد أبرز الأمراض المزمنة التي يتأثر أصحابها بمضاعفات فيروس كورونا، ولهذا يجب الحرص على الابتعاد عن كل مهيّجاته واتباع الإجراءات الوقائية.
وشددت الصحة على ضرورة استمرار مرضى الربو على الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب؛ وذلك للمساعدة على تقليل خطر الإصابة بنوبة ربو بسبب أي فيروس تنفسي.
وأكدت الصحة أهمية الابتعاد عن مثيرات ومهيجات الربو المعتادة سواء مواد كيميائية أو غبار أو غيرها.
في سياق متصل، شددت وزارة الصحة على أهمية أن يقوم أي شخص مخالط لمصاب بفيروس كورونا، بحجز نفسه في المنزل 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية.
من هو المخالط للمصاب؟
– من يسكن معه في نفس المنزل.
– من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيره.
– من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حالة إذا كنت مخالطًا، احجز نفسك في المنزل 14 يومًا حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية؛ لأن حضانة الفيروس تستمر 14 يومًا، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة هامة من الصحة لمرضى الربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.