توجيه عاجل من “التنمية الاجتماعية” بسبب فيديو ترك طفلين داخل سيارة في الأجواء الحارة

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يحققون في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين تم تركهما داخل سيارة في الأجواء الحارة.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهما، لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكانت مواقع التواصل تداولت بشكل كبير فيديو يظهر شخصاً أنقذ طفلا وطفلة من سيارة بفتح الباب لهما، وظهرت ملابسهما مبتلة بالعرق بسبب الأجواء الحارة.

وذكر الطفل خلال حديثه مع مصور الفيديو أنهما ظلا داخل السيارة لفترة طويلة.