شرطة الرياض تُحرّر أحد المختطفين وتحمي ذويه من الابتزاز.. وتتصدى للعب القمار

أعلنت شرطة الرياض القبض على 20 بنجلاديشيًا، بعد أن قام ثلاثة أفراد منهم باحتجاز، أحد المقيمين، وابتزاز ذويه في بلاده، بينما تم القبض على الـ17 فردًا الآخرين، بعد ضبطهم أثناء ممارستهم لعب القمار؛ حيث جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغًا عن احتجاز مقيم من الجنسية البنجلاديشية من قِبَلِ مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ 25.000 ريال لإخلاء سبيله، لافتًا إلى أن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث، تمكنت من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق «بحي لبن»، وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم «ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع».

كما أوضح المتحدث، أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، قامت بالقبض على 17 وافدًا من الجنسية البنجلاديشية؛ حيث تم ضبطهم داخل شقة سكنية «بحي العمل»، بعد أن امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 20.000 ريال.

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