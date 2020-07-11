أكثر من 334 ألف طالبًا وطالبة أدوا الاختبار التحصيلي 65% منهم "عن بعد"

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م، عبر تطبيق «توكلنا» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وكشفت الهيئة، عن أن 334.515 طالبًا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري؛ حيث اُختُبر 91.774 طالبًا عن بُعد في منازلهم، و56.095 طالبًا في المقرات المحوسبة، بإجمالي 147.869 طالبًا، كما بلغ عدد الطالبات اللاتي اختبرن عن بُعد في منازلهن 125.851 طالبة، أما اللاتي اختبرن الاختبارات في المقرات المحوسبة فقد بلغ 60.795 طالبة، بإجمالي 186.646طالبة.

وأوضحت «تقويم التعليم والتدريب»، أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، مؤكدة تكريم المتميزين في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي بجائزة التميز، والتي ستقام في مؤتمر الهيئة الدولي، وهـي جـائزة ستمنح للطلاب والطالبات المتميزين والحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي اللـذين طبقتهما الهيئة في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

وحول خطوات التدقيق في الاختبار التحصيلي، أشارت الهيئة، إلى أنها مرت بمراحل عدة، بدايةً من تقرير الذكاء الاصطناعي للقراءات الحساسة للحركات الطبيعية وغير الطبيعية، وبعد ذلك مرحلة المراجعة البشرية للتأكد من جودة الحساسية ومستواها، ثم تدقيق المخالفات من المدققين ثم المشرفين، وأخيرًا مراجعة لجنة النظر واتخاذ القرار المناسب وفق لائحة الاختبارات، مبينة أن المخالفات التي تستدعي إلغاء الاختبار هي استخدام الجوال لغرض الغش بالاتصال أو التصوير أو المراسلة، وكذلك وجود شخص آخر مع المختبر في الغرفة ويقوم بمساعدة المختبر حتى ولو لم يظهر أمام الكاميرا، وقيام المختبر بإغلاق الكاميرا أثناء الاختبار متعمدًا وأكمل الاختبار، أو صورة الوجه غير ظاهرة طيلة فترة الاختبار، والتأكد من قيام المختبر بالغش بأي وسيلة كانت «كتاب، ورقة خارجية، أخرى..»، واستخدام وسائل ممنوعة أثناء الاختبار مثل الكتابة على أوراق خارجية، أو ربط شاشتين لعرض الاختبار.

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وأكدت الهيئة، على أن نسبة المخالفات التي استوجبت إلغاء الاختبار، بلغت 0.7% من إجمالي المختبرين، بينما بلغت نسبة من لديهم مشاكل تقنية تتطلب التدقيق الإضافي 0.35%، ونسبة من يتطلب استكمال التحقق من هوياتهم 1.9%، ونسبة المخالفات التي تتطلب مراجعة إضافية 1.4%.

وأبانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها تُنسق مع الجامعات بخصوص النتائج؛ حيث ستُسلم النتائج للجامعات عبر قناة التكامل الحكومي يسّر، وفيما يخص النسبة المركبة فتعود إلى تقديرات الجامعات وفقًا لاختصاصها.

وكانت تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد قد حققت نجاحًا كبيرًا، مما دفع عددًا من الدول إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، كما قام البنك الدولي باستعراضها في ندوة متخصصة، وقد تحقق هذا النجاح بالتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة.

يُشار إلى أن الهيئة، تمكنت من توفير المنصة في وقت قياسي وفق أعلى وأدق المعايير العالمية، وأصبحت الاختبارات تُجرَى في المنازل عن بُعد، وفي المقرات بنفس المعيار؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين، ويهدف الاختبار التحصيلي إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويخدم الجامعات والكليات في عمليات الاختيار لرفع كفاءة التعليم، خاصة، في التخصصات النوعية. وقد مرّ الاختبار التحصيلي عن بُعد بأربع مراحل بدايةً من تحميل البرنامج، ومرحلة الاختبار التجريبي والذي عقد عن بُعد في المنزل خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441هـ، ومرحلة الاختبار الفعلي والتي كانت خلال الفترة من 16 - 17 شوال 1441هـ لمن هم في المنازل، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة التي كانت خلال الفترة من 16 - 26 شوال 1441هـ، أما المرحلة الأخيرة فهي إعلان النتائج.

وتدعو الهيئة جميع الطلاب والطالبات الحرص على استقاء المعلومات من الهيئة والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.