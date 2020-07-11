السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في إحدى الكنائس بجنوب أفريقيا



جوهانسبورغ 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اليوم مقتل خمسة أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بغرب مدينة جوهانسبرج.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان أنها اعتقلت 30 شخصًا، وضبطت أكثر من 25 سلاحًا ناريًا، وأن المفاوضين مع محتجزي الرهائن لا يزالون في الموقع.

ولم تذكر الشرطة سببًا لاحتجاز الرهائن ولا تقديرًا لعددهم.

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19:38ت م

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