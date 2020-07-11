السعودية | الآن رابط الإستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة فى السعودية 1441ه‍

فى ظل انتشار المرض الجديد فيروس كورونا الذى انتشر بسرعة البرق فى جميع أنحاء العالم، الذى تسبب فى توقف العمل فى معظم الدول، خوفا من إنتقال العدوي بالفيروس الجديد، مما قررت الحكومة السعودية بإعلان قرارات الحظر، ثم استقرار الأوضاع ألغت قرار الحظر ليتم التعايش مع هذا الوباء.

يتساءل جميع المواطنين المستفيدين من دعم المساعدات المقطوعة من هؤلاء ذوى الدخل المحدود والمتوسط عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة مقطوعة الضمان الاجتماعى من قبل السلطات السعودية والتى تتم عن طريق وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يحتاج الكثير من المواطنين معونة الضمان الاجتماعى فى ظل عدم استطاعت الكثير من المواطنين الذهاب إلى العمل فى هذة الأيام خوفا من الإصابة بالمرض الجديد كورونا الذى يعد الأصعب فى تاريخ البشرية والذى قضى على حياة الكثير فى العالم فى ايام قليلة جدا وخاصة فى الصين وإيطاليا وبدء انتشارة فى الدول العربية فى الفترة الأخيرة وخاصة فى المملكة العربية السعودية والتى فرضت حظر التجوال وتوقف العمل فى الكثير من المدن بالمملكة العربية السعودية.

المساعدات المقطوعة

يعد مقطوعة الضمان الاجتماعى او ما تسمى بمعونة الإصلاح الاجتماعى التى تم العمل بها مع بداية منظومة الإصلاح الاقتصادى فى المملكة طبقا لرواية المملكة فى عام 2030م والتى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية واسعار الكهرباء مع بداية تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى.

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موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعى

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر بعض الأنباء عن دراسة وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعى شهريا بدلا من سنويا وذلك فى ظل حاجة محدود الدخل إلى الأموال فى هذا التوقيت ولكن لم يتم الرد بشكل رسمى عن حقيقة تلك الأخبار ولم يتم الإعلان الرسمى عن موعد إيداع دفعة الضمان الاجتماعى حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة عن صرف المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

حددت المملكة العربية بعض الشروط للحصول على المساعدات المقطوعة ومنها الآتى:

أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 35 عام

إلا يزيد دخل المواطن السعودى عن 8680 ريال سعودى.

عدم امتلاك المواطن السعودى اى ممتلكات او سجلات تجارية.

تحديث بيانات الضمان الإجتماعي

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي أهمية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين وجاء من تلك البيانات الواجب تحديثها هي رقم الجوال الخاص بالمستفيد ومحل السكن، ورقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، والبريد الإلكتروني ومستوي التعليم.