محمد بن مسعود - الدمام - قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".

وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها. حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11 كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".

وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها. Advertisements 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 05:28 PM قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".

وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها. ، حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت ،

المصدر : الخليج 365

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