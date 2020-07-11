شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تتصدر حالات كورونا بـ 285 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2370) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (165,396) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 2181 حالة.
في حين وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (61.903) حالات من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
أوضحت الصحة توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2994) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة :الرياض 285 والهفوف 226 وجدة 221 والدمام 211 والمبرز 158 والطائف 152 ومكة المكرمة 88، والقطيف 86، وحائل 78
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