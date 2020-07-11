تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة التسجيل لمن لا يملك حسابًا بـ«أبشر»

كشف تطبيق «توكلنا» عن كيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر» ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- إن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

وأشار التطبيق إلى أنه بعد تعريف رقم جوال أحد المسجلين في «أبشر»، يمكن للمواطن أو المقيم التسجيل في «توكلنا».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطنة، ذكرت فيه أنها غير مسجلة في «أبشر» والتطبيق يشترط ذلك، فماذا تفعل؟

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أكدت إنها ستعلن، مساء اليوم السبت، عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441 هـ - 2020م.

وأشارت الهيئة –عبر تويتر- أنه يمكن للطلبة الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق (توكلنا)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أنَّه في حال عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي للطلاب في تطبيق (توكلنا) يمكن الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).

Advertisements

ولتحميل تطبيق (توكلنا) من خلال:

- جوجل بلاي

- أبل ستور

يذكر أنَّ الاختبار التحصيلي عقد هذا العام على عدة مراحل؛ حيث تمَّ إجراء الاختبار التحصيلي خلال الفترة من 16–17 شوال 1441هـ الموافق 8–9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.

كما تمَّ عقد الاختبار في مقررات الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16–26 شوال 1441هـ الموافق 8–18 يونيو 2020م.

اقرأ أيضا:

تطبيق «توكلنا» يحدد خطوات الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا

اعتبارًا من اليوم.. تفعيل تطبيقي «توكلنا وتباعد» شرط لدخول مقرات وزارة الصحة

بعد عودة الحياة.. ما الذي يقدمه تطبيق توكلنا للمواطنين؟