السعودية اليوم / فوز ابتكار لطالب من تعليم عسير في مسابقة "منشآت"



أبها 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " ابتكارًا تقدم به الطالب محمد الشهري من ثانوية المملكة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير لحماية المخطوطات التاريخية من التلف والبكتيريا وزيادة عمرها الزمني.

وعبّر الطالب محمد الشهري عن سعادته باختيار ابتكاره ضمن الابتكارات الفائزة ، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دافعًا قويًا لتقديم المزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز مكانة الطالب السعودي على الصُّعد كافة، مثمنًا الدعم الذي وجده من قبل الإدارة العامة للتعليم بعسير.

من جهته ثمن المدير العام للتعليم سعد الجوني جهود الطالب وأسرته ومدرسته وجامعة الملك خالد وإدارة الموهوبين لقاء هذا الإنجاز .

وكانت " منشآت " قد اختارت عشرين مشروعًا مقدَّمة من إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة لتقديم جلسات استشارية لأصحابها لتحويلها إلى مشاريع تجارية ، ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي.

يذكر أن الابتكارات في مجالات علم الابتكارات، وعلم الهندسة البيئية، وفي مجال الطاقة الفيزيائية، وفي مجال الروبوتات، والأجهزة الذكية، والطاقة الكيميائية، والطب الحيوي، والعلوم الصحية، ونظم البرمجيات، والكيمياء، وعلم النبات.

// انتهى //

16:29ت م

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