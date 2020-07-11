السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بلجرشي تفعل حملة "خذوا حذركم"



الباحة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بلجرشي مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم" ، وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية شرائح المجتمع كافة بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية, كما شملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.

من جهته أشاد المدير العام لفرع منطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي بالتوجيهات والتعليمات التي تتضمن الأخذ بالاحترازات والإجراءات المُبلَّغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة

// انتهى //

16:21ت م

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الباحة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليه 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بلجرشي مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم" ، وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف الحملة لتوعية شرائح المجتمع كافة بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية, كما شملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.من جهته أشاد المدير العام لفرع منطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي بالتوجيهات والتعليمات التي تتضمن الأخذ بالاحترازات والإجراءات المُبلَّغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.// انتهى //16:21ت م0067

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