، استمر 3 أيام.. "مدني محايل عسير" يخمد حريقاً بأشجار جبل ضرم ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير، اليوم السبت، من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أول أمس الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الخميس الموافق 18/ 11/ 1441هـ تمام الساعة 15:29م عن حريق في أشجار وأعشاب (بجبل ضرم قرية الشرف - محايل) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة.
وأضاف "السيد" أنه عند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب في عدة مواقع متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي (1000×1500)م2 وتمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كل المنازل.
وتابع: نظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة غير المستقرة فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق الإطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره، ولله الحمد تمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة 12:00م من يوم السبت 20/ 11/ 1441هـ فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 03:55 PM
نشب الخميس في مساحة 1000×1500م2 وتضاريس جبلية وعرةاستمر 3 أيام.. "مدني محايل عسير" يخمد حريقاً بأشجار جبل ضرم
تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير، اليوم السبت، من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أول أمس الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الخميس الموافق 18/ 11/ 1441هـ تمام الساعة 15:29م عن حريق في أشجار وأعشاب (بجبل ضرم قرية الشرف - محايل) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة.
وأضاف "السيد" أنه عند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب في عدة مواقع متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي (1000×1500)م2 وتمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كل المنازل.
وتابع: نظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة غير المستقرة فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق الإطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره، ولله الحمد تمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة 12:00م من يوم السبت 20/ 11/ 1441هـ فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.
، استمر 3 أيام.. "مدني محايل عسير" يخمد حريقاً بأشجار جبل ضرم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استمر 3 أيام.. "مدني محايل عسير" يخمد حريقاً بأشجار جبل ضرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.