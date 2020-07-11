شكرا لمتابعة خبر عن موقف «تابع المقيم» من أحقية التسجيل في «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر، اليوم السبت، عن موقف تابع المقيم من التسجيل في المنصة، وذلك ردًا على استسفار بشأن «مدى إمكانية تسجيل تابع المقيم».

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن التابع لمقيم لا يمكنه التسجيل في منصة أبشر، لافتة إلى إمكانية تواصل (التابع) مع المديرية العامة للمرور للاستفسار عن أحقيته في استخراج رخصة قيادة سيارة من عدمه.