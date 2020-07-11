جوجل تعلن عن دورة أساسيات التسويق الرقمي مع شهادة معتمدة دولياً

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تعلن منصة (مهارات) التابعة لشركة جوجل (Google) عن طرح دورة تدريبية مكثفة (عن بعد) في (أساسيات التسويق الرقمي) مع شهادة معتمدة دولياً (مجاناً) للرجال والنساء على النحو التالي:

– أساسيات التسويق الرقمي

موعد الدورة: الدورة مستمرة بعدد (26) وحدة تدريبية و(40) ساعة تدريبية (للمبتدئين) مع شهادة مجانية.

المزايا:

– دورة مجانية للرجال والنساء معتمدة دولياً من شركة جوجل (مكتب الإعلانات التفاعلية).

– تعتبر الدورة إضافة مهمة للباحثين عن عمل في مجال التسويق أو التسويق الإلكتروني أو التواصل الاجتماعي.

– الحصول على شهادة معترف بها دولياً بعد إتمام البرنامج.

أهمية الحصول على هذه الشهادة:

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– إضافة هذه الشهادة لسيرتك الذاتية يؤكد لأصحاب العمل أنك على دراية تامة بالمفاهيم الأساسية للتسويق الرقمي.

– يبين الحصول على شهادة معتمدة أنك تتمتع بمهارات رقمية حقيقية وتتطلع إلى التعلم المستمر وهاتان من أهم الصفات المطلوبة في سوق العمل اليوم.

– من خلال إثراء معرفتك الرقمية يمكنك تعزيز فرصك في العثور على وظيفة أو الحصول على ترقية أو الانتقال إلى وظيفة جديدة كليًا.

نبذة عن الدورة:

تهدف الدورة إلى التعرف على أساسيات التسويق الرقمي وتتضمّن 26 وحدة تعليمية من إعداد مدرّبين معتمدين لدى Google وتشمل مجموعة من التمارين العملية والنماذج الواقعية لمساعدتك على اكتساب المزيد من المعرفة وترجمتها على أرض الواقع.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال اختيار الدورة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2xSiz47

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://learndigital.withgoogle.com…

