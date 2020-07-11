الحصيني يتوقع خريطة الأجواء الحارة بطقس اليوم على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة.

وأضاف «الحصيني»، عبر «تويتر»، إن المتوقع اليوم السبت أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق ولأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان واليمن وعمان، مشيرًا إلى نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي وأتربة على المدينة ومكة ونجران وشرق الباحة وعسير ومتوسطة على الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تشهد المملكة، اليوم، أجواء حارة، وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.