الموارد البشرية تعلن عن تدابير لدعم التوظيف واستقرار بيئة العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها عملت أثناء جائحة كورونا على دعم أصحاب ألأعمال والمنشآت التجارية لا سيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينهم من الاحتفاظ بالعمل ودعم العاملين المتضررين أثناء تلك الفترة الصعبة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت خلالها أنها استطاعت من خلال قيادتها لمجموعة التوظيف ضمن أعمال مجموعة العشرين والتي تترأسها المملكة العربية السعودية لهذا العام صياغة محاور عمل وأولويات تتمحور حول الشباب والتوظيف؛ حيث يتم حاليًّا مناقشة خطة العمل مع الدول الأعضاء والتي تتضمن تهيئة الشباب لسوق العمل ورفع المهارات.

ووفق البيان، فقد اتخذت الوزارة مجموعة سياسات بهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل وتعزيز المبادئ الرئيسية لحقوق العمل والعاملين وسط تأثيرات جائحة كورونا، وأخذت في الاعتبار وضع الإجراءات التي تتفق مع الظروف الوطنية؛ حيث حظي موقع العمل بأولوية عالية عند إعداد حزمة السياسات الاقتصادية.

وأوضحت الموارد البشرية أنه إذا استمرت الوزارة في تفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأطلقت عددًا من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتمكينها على مستويات عدة، منها تمكين وتدريب القيادات لتحقيق مستهدفات برنامج تداول الوطني ورؤية المملكة 2030.