«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة، وهبوب رياح سطحية تؤثر على الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة عسير« بيشة - تثليث - طريب»، تشهد رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة جازان «الحرث - الدائر - الريث - العيدابي - فيفا - هروب» إلى تكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية المؤثرة على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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أما المنطقة الشرقية «الأحساء - الجبيل - الخبر - الخفجي - الدمام - القطيف - النعيرية - بقيق - حفر الباطن»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ بمستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

فيما تشهد منطقة الرياض «الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدوادمي - الرين - السليل - العاصمة الرياض - القويعية - المجمعة - المزاحمية - حوطة بني تميم - رماح - عفيف - وادي الدواسر»، رياحًا سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ووفق «الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة - العرضيات - القنفذة - الليث - تربة - رنية» نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والمؤدية إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وتتعرض منطقة نجران «بدر الجنوب - حبونا - شرورة - نجران» وعدد من المواقع الأخرى بالمنطقة، إلى رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.