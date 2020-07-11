شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 صباحًا, 11 يوليو 2020 م أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة تعديل البيانات الخاصة بالمستفيدين في حالة استبعادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | «التأمينات الاجتماعية» تحدد للمستبعدين إجراءات تصحيح البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.