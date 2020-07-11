شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوضح أنواع الأضحية عن الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبد الله السلمي، حكم الأضحية عن الحي والميت والذبح للصدقة.
وقال السلمي خلال برنامج " يستفتونك " إن الأضحية 3 أنواع، الأول منها تكون عن وصية أوصى بها الميت، بأن يذبح من ماله، وتكون في تلك الحالة الأضحية من مال المتوفى ويقال عند الذبح : الله أكبر عن فلان " .
وأشار إلى أن النوع الثاني حال أوصى المتوفى بالذبح له وليس عنده مال، موضحاً أنه الأفضل في تلك الحالة أن يضحي الورثة عنهم وعن المتوفى.
وأوضح أن النوع الثالث يتمل في أن يتصدق الإنسان من عند نفسه وعن نفسه، ولاحرج في أن يدخل الأحياء والأموات فيها.
وأضاف: " إذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن والديه يمكنه أن يقول اللهم عني وعن والدي " .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..السلمي يوضح أنواع الأضحية عن الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.