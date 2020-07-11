شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوضح أنواع الأضحية عن الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله السلمي، حكم الأضحية عن الحي والميت والذبح للصدقة.

وقال السلمي خلال برنامج " يستفتونك " إن الأضحية 3 أنواع، الأول منها تكون عن وصية أوصى بها الميت، بأن يذبح من ماله، وتكون في تلك الحالة الأضحية من مال المتوفى ويقال عند الذبح : الله أكبر عن فلان " .

وأشار إلى أن النوع الثاني حال أوصى المتوفى بالذبح له وليس عنده مال، موضحاً أنه الأفضل في تلك الحالة أن يضحي الورثة عنهم وعن المتوفى.

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وأوضح أن النوع الثالث يتمل في أن يتصدق الإنسان من عند نفسه وعن نفسه، ولاحرج في أن يدخل الأحياء والأموات فيها.

وأضاف: " إذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن والديه يمكنه أن يقول اللهم عني وعن والدي " .