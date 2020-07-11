توظيف السعوديين بعقود عمل مرنة قريبًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق توظيف السعوديين بعقود عمل مرنة للباحثين عن العمل أو الطلاب والطالبات في الشهر المقبل. تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق توظيف السعوديين بعقود عمل مرنة للباحثين عن العمل أو الطلاب والطالبات في الشهر المقبل. ويستهدف "تنظيم العمل المرن"، الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص. ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة.

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