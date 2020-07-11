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نشر الأستاذ/ خالد العمراني متابع الطقس و هاوي التصوير في حسابه على تويتر تغريدة لقيت تفاعل كبير وهي صورة لباب منزل ولكن صورة هذا الباب ليس مثل أي صورة ! فلسان حالها يقول “المكان هو المكان .. و الزمان ليس الزمان” ، حيث أفاد أ/ خالد العمراني أن الصور تم التقطها في مركز علقان الواقع في “نيوم” الصورة الأولى التقطها في فصل الصيف و الصورة الثانية التقطها في فصل الشتاء يناير ٢٠٢٠ . نترككم مع مشاهدة ممتعة للصور و مقطع فيديو حصري لــ ” ” Advertisements مقطع الفيديو الصور





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كانت هذه تفاصيل خبر العمراني يبدع … وينشر صورة “المكان هو المكان .. و الزمان ليس الزمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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