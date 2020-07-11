سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو 2020.. الجنيه يربح قرشين

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.94 للشراء و16.04 جنيه للبيع، فيما هيمن سعر 15.95 للشراء و16.05 جنيه للبيع على أغلب التعاملات في البنوك.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة بمصر، الخميس، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر مايو/أيار السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة.

التضخم في مصر

وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% الشهر الماضي مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.

وأوضح الإحصاء، في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين، أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 101.6نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

أقل سعر للدولار

سجل المصرف العربي الدولي أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 15.93للشراء، و 16.05 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند مستوى 15.98 للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

فيما ارتفع سعر صرف اليورو، بواقع 7 قروش للشراء والبيع، ليسجل 18.08 للشراء، و18.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي المصري.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني، بواقع 14 قرشا، ليظهر على شاشات التداول في البنك المركزي المصري عند مستوى 20.16 للشراء، و20.28 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم بواقع قرش واحد ليستقر عند 4.17 للشراء و 4.28 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.

وانخفض الدرهم الإماراتي قرشا واحدا ليسجل 4.32 للشراء و 4.37 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.

وواصل الدينار الكويتي تراجعه أمام الجنيه، ليسجل 49.41 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.50 جنيه للشراء، و 52.36 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.