«المرور»: ضبط 2403 مركبات مخالفة لقواعد الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات

في جميع مناطق المملكة..

أسفرت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ضبط 2403 مركبات مخالفة، بجميع مناطق المملكة. وجاء ذلك، وفقًا لما أعلنته إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة. وذكر الحساب أن إدارات المرور بجميع مناطق المملكة كافة ضبطت 2403 مركبات مخالفة، ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة للقانون، والتي من بينها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور بالجميع بضرورة التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



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