، بخزانات داعمة.. صحة الطائف تطمئن على ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن لديهم تقليصاً طفيفاً للمخاوف من تعطل الشبكات

أكدت صحة الطائف أن ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل الطبي تعمل بشكل جيد حالياً، وأنها على توسع بإضافة خزانات داعمة، واتخاذ عدد من الاحتياطات وان لديهم تقليصاً طفيفاً في ضخ الاوكسجين والسبب يعود للإجراء المتبع لمخاوف تعطل الشبكات ونعمل على عدد من المعالجات، وذلك بعد أسابيع من تعرض شبكة ضخ الأوكسجين بالمجمع لعطل أدى لضعف وصول الأوكسجين للأجهزة المُغذية لمرضى الحالات الحرجة بالعناية المركزة.

بين المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي أن وحدة ضخ الاوكسجين تعمل بشكل جيد داخل مجمع الملك فيصل الطبي ونظراً لتزايد الحاجة لكميات أكبر من الاوكسجين نعمل على التوسع بإضافة خزانات داعمة وتم اتخاذ العديد من الاحتياطات من خلال دعم العديد من الغرف بأسطوانات اوكسجين متنقلة وبالفعل لدينا تقليص طفيف في ضخ الاوكسجين والسبب يعود للإجراء المتبع لمخاوف تعطل الشبكات ونعمل على عدد من المعالجات

وأضاف الربيعي أن جميع تلك المستجدات تعود إلى أن المستشفى يحوي كافة مصابي كورونا من الحالات المتقدمة والتي تكون بحاجة للأوكسجين بنسب كبيرة على مدار الساعة دون توقف نظراً لأوضاعها الصحية وارتكاز إصابتهم بكورونا في صعوبة التنفس.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة