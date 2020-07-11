شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خطة رئاسة الحرمين لـ «حج 41» والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أمس خطة موسم حج عام 1441 هـ، لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19». وأكد أن الرئاسة عكفت خلال المدة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام، والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

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