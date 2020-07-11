شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خطة رئاسة الحرمين لـ «حج 41» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الرئاسة عكفت خلال المدة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام، والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.
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