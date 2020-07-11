، فيديو مرعب: حية أناكوندا توقف شاحنة وتهاجم ركابها على الطريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاهد عيان: إذا رأيتها عليك بالهرب من الجحيم

تخيل أن تقود سيارتك على أحد الطرق، وتُفاجَأ بحية ضخمة، تعترض طريقك، وتقوم بمهاجمتك أنت وأسرتك في السيارة. هذا ما حدث على أحد الطرق بالبرازيل، وأصاب أسرتَيْن بالفزع، واضطرهما إلى الهرب بالسيارات.

ونشر موقع "ألت درايفر" لأخبار السيارات فيديو، التقطته مؤخرًا السيدة البرازيلية ناتاليا جاسينثو، حين كانت بصحبة زوجها وأطفالهما في شاحنة صغيرة على أحد الطرق بمزرعة في ضواحي مدينة كامبو غراندي عاصمة ولاية ماتو غروسو دو سول غربي البرازيل.

وتقول ناتاليا جاسينثو: إن زوجها إدواردو جاسينثو يعمل في تلك المزرعة. وفي أحد الأيام اكتشف وجود الأناكوندا في المزرعة؛ فاصطحب أسرته وأسرة أحد أصدقائه لمشاهدتها.

وتضيف "ناتاليا" التي نشرت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "لم ينتبه زوجي إلى أن الحية تركت مكانها وسط الحشائش، وخرجت لتتمدد على الطريق؛ ولهذا فوجئنا بها".

ويظهر في الفيديو صوت يصيح: "يا إلهي"، بينما صوت آخر يحذر "إدواردو"، عندما رفعت الحية رأسها مهاجمة مَن في السيارة؛ فتراجع "إدواردو"، وانتظر قليلاً، وعندما عاد وسار بالسيارة هاجمته الحية العملاقة مرة أخرى، لكنه تمكّن من الإفلات منها.

ولم يكشف الفيديو كيف تمكنت أسرة صديق "إدواردو" من تجاوز الحية.

وتعلق "ناتاليا" قائلة: "يبدو أن الحية كانت لديها مشاعر غضب في ذلك الصباح؛ فقررت مهاجمتنا".

وتضيف: هذه نصيحة لكل من لا يعلم، إذا رأيت حية الأناكوندا في البرية فما عليك سوى مواصلة قيادة سيارتك؛ فعندما يحاول ثعبان يزن مئات الأرطال مهاجمتك يجب عليك أن تهرب من الجحيم.