السعودية | بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتذر للمملكة بسبب اتهامات سابقة للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:37 مساءً, 10 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة، قدمت اعتذارها للسعودية، بعد يوم من انتقادها بشأن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين البارزين في المملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” سارع بالاتصال “في سرية تامة” بنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان” بعد يوم من توقيع تلك العقوبات، حيث أكد خلال الاتصال بتأكيد دعم بريطانيا للمملكة.
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