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تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فقدان الشاب عبدالكريم الدخيل، يوم أمس في ظروفٍ غامضة، حيث ذكر بعض المغردين أن الشاب اختفى في بريدة وسط جهود تقوم بها الأجهزة الأمنية للوصول إليه.
وضج الوسم بالدعوات والمناشدات على أمل كشف هذا السر، ونشر صورته وأرقام التواصل.
وقال عمه: "ابننا لا يعاني من أي شيء، وغاب فجأة ولا نعرف الأسباب، ونناشد المواطنين المساهمة بالعثور عليه".
مفقود
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 11:21 PM
ذووه أكدوا أنه لا يعاني من أي شيءاختفاء الشاب "عبدالكريم الدخيل" يتصدر "تويتر" ودعوات للمساهمة في البحث عنه
تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فقدان الشاب عبدالكريم الدخيل، يوم أمس في ظروفٍ غامضة، حيث ذكر بعض المغردين أن الشاب اختفى في بريدة وسط جهود تقوم بها الأجهزة الأمنية للوصول إليه.
وضج الوسم بالدعوات والمناشدات على أمل كشف هذا السر، ونشر صورته وأرقام التواصل.
وقال عمه: "ابننا لا يعاني من أي شيء، وغاب فجأة ولا نعرف الأسباب، ونناشد المواطنين المساهمة بالعثور عليه".
، اختفاء الشاب "عبدالكريم الدخيل" يتصدر "تويتر" ودعوات للمساهمة في البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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