، بلدية ينبع تغلق مشغلاً نسائيًّا ومنشأة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ،

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أغلقت بلدية ينبع مشغلاً نسائيًّا لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك بعد أن نفَّذت وحدة الرقابة النسائية جولة رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية بالمحافظة.
كما أغلقت الفرق الرقابية بإدارة صحة البيئة منشأة أثناء جولاتها الرقابية لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، فيما ضبطت الفرق الرقابية كميات من الدجاج الحي والنافق داخل عمارة سكنية مهجورة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.بلدية ينبع فيروس كورونا الجديد
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 11:20 PM
ضبطت كميات من الدجاج الحي والنافق داخل عمارة سكنية
أغلقت بلدية ينبع مشغلاً نسائيًّا لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك بعد أن نفَّذت وحدة الرقابة النسائية جولة رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية بالمحافظة.
كما أغلقت الفرق الرقابية بإدارة صحة البيئة منشأة أثناء جولاتها الرقابية لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، فيما ضبطت الفرق الرقابية كميات من الدجاج الحي والنافق داخل عمارة سكنية مهجورة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
، بلدية ينبع تغلق مشغلاً نسائيًّا ومنشأة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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