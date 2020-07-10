

تبوك 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم المشارك لعام 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بلصفر أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح -بمشيئة الله- يوم الاثنين القادم الموافق 22/11/1441هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441هـ ، داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1442هـ عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/documents/39202/7624851/NASHRA+QABOOL+1442H.pdf/aae7b591-5c34-46aa-93db-7ffc4a0f0112.

// انتهى //

22:31ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة تبوك تحدد يوم الاثنين القادم موعداً لفتح بوابة القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم المشارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.