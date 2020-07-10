السعودية اليوم / إسبانيا تسجل خمس حالات وفاة و 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت إسبانيا خمس حالات وفاة و 852 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 253908 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28403 حالات.

// انتهى //

21:52ت م

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مدريد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت إسبانيا خمس حالات وفاة و 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ما يمثل أكبر عدد للإصابات الجديدة منذ مطلع شهر مايو الماضي.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 253908 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28403 حالات.// انتهى //21:52ت م0148

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