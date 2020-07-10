شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "937" يقدم 3.7 ملايين استشارة طبية منذ بدء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أن مركز اتصال الصحة 937 قدّم ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف استشارة طبية, وذلك منذ بدء جائحة كورونا كوفيد 19 حتى الآن.

ويواصل المركز تقديم خدماته للمستفيدين، حيث يعد صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس مدى الرضى ويرفع مقترحات التحسين، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة. حيث يعمل في المركز أكثر من 1500 موظف اختصاصي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، وتواصل اجتماعي، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية، والدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويُعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين. ويعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية : ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، خدمة الشكاوى والبلاغات ، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية ، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات.) ويعمل على مدار اليوم بكل قنواته التالية: (الرقم الموحد 937 "تويتر" @saudimoh937 البريد الإلكتروني[email protected] الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي "والواتس آب" 920005937).