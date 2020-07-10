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قرقاش: نثق في حكمة السعودية وحزمها لإدارة الأزمة القطرية
أكد أن موقف الإمارات تجاه الدوحة شفاف وواضح وضوح الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة الأزمة القطرية بما يحقق المصلحة المشتركة.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: “موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها”.
وتابع: “وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة”.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية مع قطر في 2017، حيث شهد يوم 5 يونيو 2017 قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتبعتها حكومة اليمن وجزر المالديف وجزر القمر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميًّا مع دولة قطر؛ وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
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