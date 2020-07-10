السعودية | الجوازات السعودية تحدد الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات

أوضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 10/6/2020م، على لسان مديرها العام اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ان المملكة كانت أصدرت عدة توجيهات بشأن بعض الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات الخاصة بالوافدين ونوهت الجوازات السعودية إلى ضرورة استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية، لتجنب الشائعات ونقل معلومات غير دقيقة.

الجوازات السعودية

فئات الوافدين المعفاة من الرسوم والغرامات

وقال اليحيى موضحًا بعض الفئات من الوافدين المعفاة من الرسوم والغرامات والتي تشمل التالي:

الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم.

المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها.

الوافدين الذين قدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواء لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، لأمور أجبرتهم على البقاء .

استقاء المعلومات من قنوات الجوازات الرسمية

ودعت الإدارة العامة للجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، الجميع لاستقاء المعلومات والاخبار المتعلقة بالجوازات من خلال قنواتها الرسمية منعًا للشائعات ونقل المعلومات غير الدقيقة. وقالت: “تجنبا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية”.