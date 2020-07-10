- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ أن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين، مشيرًا إلى أن بعضهم لديه أعمال خيّرة وحسنة، مستدركًا بأنه عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة.
وتفصيلًا: جاء ذلك في رده اليوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام؛ سأله: "عندما يموت بعض الفنّانين الذين يغنّون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.
وقال المطلق في رده: إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا في احد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيّرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة أيضًا من هذا الغناء". عبدالله المطلق برنامج استديو الجمعة
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 08:43 PM
قال: إذا كان المغنّي يصلي ومن أهل الإيمان يدعى له عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ أن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين، مشيرًا إلى أن بعضهم لديه أعمال خيّرة وحسنة، مستدركًا بأنه عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة.
وتفصيلًا: جاء ذلك في رده اليوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام؛ سأله: "عندما يموت بعض الفنّانين الذين يغنّون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.
وقال المطلق في رده: إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا في احد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيّرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة أيضًا من هذا الغناء".
، "المطلق": معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين فعند بعضهم أعمال خيّرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المطلق": معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين فعند بعضهم أعمال خيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.