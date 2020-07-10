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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى فريق ريال مدريد الكروي (متصدر الدوري الإسباني) ضربة موجعة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر؛ وفق ما أفاد النادي، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو تعرّض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.
وأفادت صحيفة "أس" المدريدية بأن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس المقبل.
ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان الخليج 365 أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".ريال مدريد
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 08:43 PM
تلقى فريق ريال مدريد الكروي (متصدر الدوري الإسباني) ضربة موجعة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر؛ وفق ما أفاد النادي، اليوم الجمعة.
وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو تعرّض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.
وأفادت صحيفة "أس" المدريدية بأن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس المقبل.
ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان الخليج 365 أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".
، ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة.. الإصابة تغّيب "مارسيلو" ،
المصدر : الخليج 365
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