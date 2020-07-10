السعودية اليوم / وفاة نائبة بالبرلمان العراقي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد



بغداد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلن في العراق اليوم أن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية غيداء كمبش توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس

وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية "، أن غيداء كمبش التي ترأس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان توفيت اليوم بعد صراع مع مرض كورونا استمر أسبوعين ، مبيناً أن هذه تعُد أول حالة وفاة تصيب أحد اعضاء مجلس النواب العراقي ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " .

// انتهى //

19:10ت م

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بغداد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلن في العراق اليوم أن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى العراقية غيداء كمبش توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية "، أن غيداء كمبش التي ترأس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان توفيت اليوم بعد صراع مع مرض كورونا استمر أسبوعين ، مبيناً أن هذه تعُد أول حالة وفاة تصيب أحد اعضاء مجلس النواب العراقي ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " .// انتهى //19:10ت م0112

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