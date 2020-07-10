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شكرا لقرائتكم فيديو.. أمراء المناطق للمواطنين بصوت واحد: التزموا بالاحترازات لنعود بحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أمراء المناطق للمواطنين بصوت واحد: التزموا بالاحترازات لنعود بحذر
يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد ولبس الكمامات
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه عدد من أمراء مناطق المملكة رسالة إلى المواطنين بصوت واحد، رافعين شعار “نعود بحذر” ملتزمين بالإجراءات الاحترازية؛ فجائحة كورونا لا تزال مستمرة.
وسلط مقطع فيديو نشره التواصل الحكومي على تويتر الضوء على تصريحات أمراء المناطق ورسائلهم التوعوية إلى المواطنين والمقيمين، حيث قال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر: إن الوطن في حاجة إلى المواطنين والمقيمين ولهذا يطلب منهم جميعًا الالتزام بالتعليمات وعدم التجاوز في مخالفة الأنظمة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
أما أمير الشرقية سعود بن نايف فقال: أطلب من المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد بينكم وبين الآخرين ولبس الكمامات، فيما صرح أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بأن المملكة سبقت العالم وتعاملت مع العدوى وتميزت بإخلاص العاملين ووعي المجتمع.
وقال فيصل بن مشعل أمير القصيم: يجب على المواطنين أن يتحملوا مسؤولية أنفسهم فالدولة قامت في الحقيقة بكل جهودها ولكن المسؤولية على المواطنين والمواطنات، مضيفًا: “أنت من تنقذ حياتك”.
وبالنسبة إلى أمير الباحة حسام بن سعود فقال: إنه يجب أن نلتزم جميعًا بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من الفيروس، فيما ذكر أمير عسير تركي بن طلال أن المنطقة تسعد بضيافة أهلها والسائحين في فعاليات الصيف ولكن بحذر.
في سياق متصل، وجه أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد رسالة إلى المواطنين وقال: إن المملكة قدمت احترازات كان لها أثر كبير في سلامة الوطن ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا.
وختم أمير الجوف فيصل بن نواف المقطع بتصريحاته وقال: إن عودة الحياة تتطلب منا الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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