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محمد بن مسعود - الدمام - دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.
وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.
وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.
بريطانيا: يجب تفتيش "صافر" الراسية قبالة الشواطئ اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10
دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.
وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.
وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
05:23 PM
دعت الحكومة البريطانية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفتيش سفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.
وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن من أن السفينة تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر.
وأضافت: يجب على ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.
، بريطانيا: يجب تفتيش "صافر" الراسية قبالة الشواطئ اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
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