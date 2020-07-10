- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فريقًا من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي: إن "الفريق المكون من خبيرين، سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى".
وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات؛ مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 06:47 PM
وفد من "الصحة العالمية" مكون من خبيرين يقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فريقًا من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي: إن "الفريق المكون من خبيرين، سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى".
وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات؛ مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.
، فتش عن "الخفافيش".. مهمة رسمية تطير للصين تحقق في نشأة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فتش عن "الخفافيش".. مهمة رسمية تطير للصين تحقق في نشأة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.