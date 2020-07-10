طقس حار مع أمطار رعدية وغبار غدًا

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

رياح مع غبار:

وتوقعت الأرصاد أن يستمر الطقس من حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، وكذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليق إلى جازان.

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كما تكون السماء غائمة مع سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب الأرصاد:

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