إدراج وبدء تداول أسهم أملاك العالمية الاثنين

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل 13 يوليو.

وقالت “تداول” في بيان: إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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وكانت شركة الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وقالت الشركة في بيان تلقى “العربية نت” نسخة منه: إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت “أملاك العالمية للتمويل العقاري”، طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.

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